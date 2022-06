Les droits des consommateurs européens bafoués par Google ?

Lors de la création de votre compte, Google assure que " vous contrôlez les données recueillies ainsi que leur utilisation ". Autrement dit, vos intérêts sont protégés. Alors que pour le BEUC, ce serait tout le contraire. " Le compte en lui-même permet à Google de surveiller tout ce qu’on fait à travers ses différents produits et services, c’est-à-dire où on va, ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas, avec qui on communique, tout ça dans le but de mieux nous cibler avec des publicités", affirme Sébastien Pant. Selon des chiffres communiqués par le BEUC, les revenus de Google en 2021 ont atteint 256,7 milliards d’euros, dont 80% proviennent de la publicité.