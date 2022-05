Les draisines : une escapade insolite pour découvrir la Vallée de la Molignée

Ces itinéraires permettent de découvrir la pittoresque vallée de la Molignée et quelques-uns de ses trésors. "Quand vous démarrez de Warnant, vous avez l’escargotière pour en savoir plus sur l’élevage des escargots et leur reproduction. Puis sur le passage, vous voyez les ruines de Montaigle, un château fort qui a brûlé au XVe siècle. A Sosoye, l’un de plus beaux villages de Wallonie, vous pouvez aussi observer la pelouse calcaire " détaille Paul Arnould.

A la gare de Maredsous, vous avez l’occasion de monter à pied jusqu’à l’abbaye éponyme (15 minutes) et de passer une petite heure avant de reprendre votre draisine. Fondée en 1872, l’abbaye néogothique de Maredsous perpétue la tradition d’accueil des moines bénédictions sur un site naturel exceptionnel et constitue l’une des attractions touristiques les plus prisées de Wallonie. " En une heure, vous pouvez soit faire une visite guidée de l’abbaye, soit vous promener à l’extérieur et entrer dans l’église abbatiale qui est une basilique. Aux alentours des bâtiments, vous aurez aussi l’occasion de lire des panneaux explicatifs sur l’histoire et le fonctionnement de l’abbaye" explique le Père abbé Bernard Lorent.

Par ailleurs, le Père abbé vous invite chaleureusement à vous rendre au centre d’accueil Saint Joseph pour déguster des produits locaux. " Nous proposons la fameuse trilogie de Maredsous : le pain, la bière et le fromage issu des caves de notre ancienne ferme. Le summum… c’est notre croque-monsieur. Le meilleur au monde ! " complète le Père abbé avec humour.

Pour la bière, il faudra être raisonnable, car le retour se fait en draisine jusqu’à la gare de Falaën. Cette escapade insolite et familiale attire en moyenne 60.000 visiteurs chaque année. Comptez 19 euros par draisine (sauf pour le gros parcours). Les réservations sont obligatoires.

