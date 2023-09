Les Draisines de la Molignée : testées et approuvées par Les Ambassadeurs

À l’origine, les draisines servaient au personnel des voies ferrées, en tant que véhicules légers. En 1994, Paul Arnould, fondateur des Draisines de la Molignée et toujours aux commandes de l’activité, a l’idée de les adapter et de les équiper de pédales afin de leur donner une fonction touristique sur l’ancienne ligne 150, désaffectée depuis les années 1960 et remise en circulation pour l’occasion.

Aujourd’hui, avec 60.000 visiteurs par an, les Draisines sont devenues un acteur touristique majeur de la région, un beau succès pour une attraction non polluante par essence (!) et respectueuses de la nature.