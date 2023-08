"Les Dragons" de Jérôme Colin : un cri d’amour et d’espoir pour les jeunes en détresse

Pour son troisième roman, l’animateur radio a décidé de dépeindre une histoire d’amour. Celle de Jérôme, un jeune garçon de 15 ans en colère contre la terre entière, et de Colette qui désire quitter cette terre au plus vite. C’est dans un lieu atypique que les adolescents se rencontrent. Sur décision de justice Jérôme a été interné dans un centre de soins. C’est là qu’il rencontre les dragons, ces enfants détruits par leur famille, l’école ou l’époque. Parmi eux, Colette, crâne rasé et bras lacérés. Il ne veut qu’une chose, l’embrasser et l’emmener loin d’ici. Un livre qui résonne comme un cri d’amour pour ces enfants que notre société cache dans "ces endroits que nous ne voulons pas voir car ils sont la preuve éclatante de nos échecs", écrit Jérôme Colin.

Pour lire un extrait.