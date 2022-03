Les doulas : ces personnes qui aident les femmes à différentes étapes de leur vie

Le 22 mars, c’est la journée internationale des "doulas" ; Ce nom que l’on attribue aux femmes ou aux hommes qui accompagnent et soutiennent la femme enceinte et son entourage, avant, pendant et après l’accouchement. Plus d’informations avec Nadège De Bonte, chargée de communication pour l’association francophone des doulas de Belgique et accompagnante périnatale pour l’association "Eclore naissance."