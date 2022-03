Les "Doubles vies" de Juliette Binoche et Guillaume Canet dans une comédie savoureuse

Guillaume Canet en éditeur, Vincent Macaigne en écrivain, Juliette Binoche et Nora Hamzawi: dans "Doubles vies", Olivier Assayas réunit un casting prestigieux pour un "film d'idées" aux dialogues foisonnants, sur la façon dont le numérique et le virtuel transforment nos vies. Découvrez-le le jeudi 17 mars à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

En compétition à la dernière Mostra de Venise, "Doubles vies" raconte l'histoire d'Alain, un éditeur dans la quarantaine (Guillaume Canet), marié une actrice (Juliette Binoche), star d'une série télé populaire. Parmi ses amis, figure Léonard (Vincent Macaigne), un écrivain dont il publie les livres, qui vit avec Valérie (Nora Hamzawi), conseillère d'un homme politique.

Mais alors qu'Alain refuse le dernier manuscrit de Léonard, les relations entre ces quatre personnages vont se compliquer. Le film va révéler peu à peu leurs "doubles vies" conjugales ou amicales, tandis que leurs existences sont aussi "dédoublées" par leurs prolongements dans le monde virtuel du numérique.