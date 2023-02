"Les dotations publiques des partis représentent moins de 0,5% du budget de l’Etat", affirme Edouard Delruelle

Les partis politiques belges génèrent 93 millions d’euros chaque année, dont 75 millions sont de l’argent public. Pour le collectif d’associations "We need to talk" ("Il faut qu’on parle", ndlr), c’est trop. C’est ce qu’est venu expliquer ce mercredi sur le plateau de " QR le débat " David Van Reybrouck. Membre du Groupe Vendredi. " Nous avons lancé la semaine dernière "We need to talk" parce qu’il y a un vrai problème avec le financement des partis politiques. La somme allouée aux partis a quintuplé en trente ans. Aujourd’hui, les 75 millions d’euros de dotations reviennent à 200.000 euros par jour que les contribuables donnent aux partis politiques ", affirme-t-il. " Un citoyen belge paie deux fois plus qu’un Allemand, un Danois ou un Suédois pour le fonctionnement des partis politiques et quatre fois plus qu’un Hollandais. On se retrouve dans une situation où certains partis on tellement d’argent qu’ils ne savent plus quoi en faire."