Les dotations publiques des partis politiques trop importantes ? " La N-VA n’a plus besoin d’électeurs ", affirme Philippe Van Parijs

"Voir des partis qui ont un tel enrichissement n’est pas sain", reconnaît Philippe Van Parijs, philosophe et économiste à l’UCLouvain. "En revanche, il est sain d’avoir un financement public des partis." Une pensée qu’il explique par le choix politique en 1989 de limiter drastiquement les financements privés au profit des financements publics, de sorte à éviter les scandales de corruption tels que l’affaire Agusta en encadrant les versements. "Mais favoriser les dotations publiques a permis un enrichissement des partis, en particulier de la N-VA qui n’a plus besoin d’électeurs. Elle a une richesse suffisante que pour pouvoir vivre indéfiniment avec son patrimoine."

De plus, les importantes dotations publiques permettent aux partis de dépenser des sommes folles en communication, affirme l’économiste. "En 2020 – une année qui n’était pas électorale -, trois partis ont consacré plus de deux millions d’euros à la communication (Facebook…). Si on finance les partis pour qu’ils fassent des programmes plus intelligents, qu’ils aient des services d’étude qui tiennent compte de la réalité et des souhaits des électeurs, c’est très bien. Mais si c’est pour inonder Facebook de publicité, non."