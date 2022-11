Les dossiers Warren : les affaires paranormales traitées par le célèbre couple étaient-elles vraies ?

Le 28 juillet 1989, au cœur de l’été, au moment où les dernières lueurs du jour traversent les vitraux, l’un des exorcismes les plus célèbres du couple Warren débute.

Mgr McKenna, l'homme d’église qui les accueille à Monroe, dans l'église de leur congrégation du Connecticut, n’en est pas à son coup d’essai. Il réalise son 50e exorcisme. Figure célèbre de cet état des États-Unis, il a pu s’imposer, il y a déjà longtemps, comme une personne de confiance du couple Ed et Lorraine Warren. Ces deux spécialistes du paranormal dans des domaines bien précis, aident depuis des années les gens possédés par le malin. Lorraine, médium, est aidée par Ed, seul démonologue non religieux reconnu par l’Église catholique.

Cette fois, ils tentent de triompher du malin qui s'est emparé du Britannique Bill Ramsey. L'homme serait atteint, depuis ses 9 ans, de lycanthropie. Il est victime de crises inexplicables lors desquelles il attaque des personnes en sa présence, mais dont les traces de morsures et de griffures qu'il occasionne sont elles, bien réelles. Depuis 1981, les traitements et la psychiatrie n'ont aucun effet sur lui, qui manifeste des grognements de plus en plus bruyants.

Alors le recours à l'exorcisme était-il la solution ? Que s'est-il exactement passé dans cette église du 28 juillet 1989 ? De la poupée Annabelle au poltergeist d'Enfield en passant par ce loup-garou de Londres, ces quelques 3000 affaires occultes relèvent-elles de la réalité ou de la pure illusion ? Découvrez dans L'Heure H, les grandes affaires du plus célèbre couple de chasseurs de fantômes.