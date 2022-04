Les dons de corps à la recherche académique

Dans le monde médical, l'apprentissage passe évidemment par des connaissances pointues en anatomie. Dans les universités, cette compétence s'apprend au cours d'ateliers de dissection sur les cadavres de donateurs. Des donateurs dont on manque en ce moment, une énième conséquence de la crise sanitaire. Pour en comprendre tous les enjeux, nous vous proposons une immersion dans la salle de dissection du CHU de Liège. Là, des étudiants éprouvent un premier contact avec la mort, pour leur permettre plus tard de sauver des vies. Des dons de corps qui se révèlent toujours indispensables pour former de futurs médecins, même si les nouvelles technologies prennent une part de plus en plus grande dans l'enseignement de l'anatomie humaine.