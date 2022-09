Les données personnelles sur votre carte de fidélité : un petit espion dans votre poche

La nouvelle génération des cartes de fidélité proposées par la grande distribution à ses clients, type Delhaize SuperPlus, est donc conçue pour capter un maximum de données de consommation et les utiliser à des fins commerciales. En profilant chaque client de manière précise, le commerçant peut lui proposer des publicités et des promotions ciblées, et espérer ainsi fidéliser sa clientèle et augmenter les volumes d’achat.

Cette stratégie de profilage existe depuis au moins une dizaine d’années, mais les capacités de calcul des ordinateurs permettent aujourd’hui un traitement beaucoup plus précis de l’information. Et les offres sont faites au client non plus uniquement via des folders envoyés par la poste, mais aussi directement sur une application téléphonique. Souple, rapide… Avec la digitalisation, le profilage des clients a mis le turbo.