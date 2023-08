Les données personnelles des 10.000 policiers d’Irlande du Nord diffusées par erreur

Les noms des 10.000 policiers d’Irlande du Nord ont été rendus publics par erreur durant plus de deux heures. Il s’agirait d’une erreur humaine, a reconnu la police, qui avait répondu à une demande d’information mais a cependant révélé plus d’informations que celles demandées.

En effet, outre le nombre d’officiers et de membres du personnel et leur grade, leurs initiales et leurs noms de famille ont également été mis en ligne. La police s’est excusée pour cette fuite de données. 25 ans après la fin des "troubles", l’Irlande du Nord est toujours confrontée à des violences à l’encontre des policiers.

Le MI5, l’agence de renseignement britannique, a récemment relevé le niveau de menace du terrorisme intérieur en Irlande du Nord à "sérieux". Cela signifie qu’un attentat est hautement probable. Le MI5 a pris cette mesure après qu’un officier qui n’était pas en service a été grièvement blessé lors d’une attaque à l’arme à feu perpétrée par un groupe militant en février.