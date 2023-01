Les données personnelles de nos écoliers accessibles aux États-Unis ?

C’est aussi la responsabilité des écoles que de savoir quel est le logiciel que les enfants utilisent

Erick Mascart forme les enseignants du fondamental aux outils informatiques et numériques depuis 2007. Il est accompagné de l’artiste numérique Olivier Meunier, tous deux sont membres de l’ASBL Educode qui promet d’accompagner l’école dans les défis numériques.

"Le logiciel libre permet dans le cas de l’enseignement, de développer en toute transparence des applications qui correspondent exactement aux besoins d’une école, ou de plusieurs établissements qui peuvent se regrouper et partager les demandes. Il y a bien quelques initiatives comme des classes à distances, avec Moodle, mais le système est très complexe, ce qui décourage les enseignants. C’est aussi la responsabilité des écoles que de savoir quel est le logiciel que les enfants utilisent, s’il est hébergé en Europe, s’il respecte le RGPD. L’école en tant qu’organisme public est tenue de faire un audit".

"Les logiciels informatiques ont pour pratique courante de capturer des données de manière continue, cela s’appelle la télémétrie, chez Google et chez Microsoft. Par exemple, c’était le cas jadis mais cela l’est encore plus avec Windows 10 et 11, il y a toute une série de données qui partent vers Microsoft. On sait qu’elles partent mais on ne sait pas ce que c’est. Une fuite de données personnelles continue […] L’enjeu est réel au sein des écoles".