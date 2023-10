Les données des membres d’un site de prostitution en ligne belge piratées

Des données provenant d'un site de prostitution en ligne belge ont été piratées. Le site en question, nommé "Quartier-Rouge", qui met en relation des personnes proposant des services sexuels et des clients, vient de diffuser un communiqué à l'intention de ses utilisateurs.

"Un pirate informatique inconnu jusqu’à présent s’est introduit sur le site web … et a capturé des données privées de 415.000 annonceurs et visiteurs du site web. La plupart d’entre eux, 287.000, sont d’anciens comptes d’utilisateurs qui sont inactifs. Seulement 128.000 sont encore actifs", ont annoncé les responsables de ce site à caractère pornographique via sa page d'accueil.