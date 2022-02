Les doigts fripés après un bain : un avantage évolutif ?

Mais pourquoi le corps s’adapte-t-il ainsi ? La nature ne laisse rien au hasard : en fait, ce froissement apporterait une meilleure adhérence dans l'eau. C'est un peu le même phénomène qu'avec les pneus pluie : avec des rainures plus profondes que les pneus classiques, ils évacuent beaucoup mieux l’eau et adhérent plus facilement sur un sol mouillé.

De la même manière, la structure des doigts laisse s’écouler l’eau de façon plus efficace : une fois fripés, ils s’agrippent mieux aux surfaces humides. Des chercheurs l’ont démontré à travers une petite expérience.