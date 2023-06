Et ce n’est pas tout ! Tout au long de l’été, La Trois vous propose également une collection "arts de la scène" avec "NinaLisa", spectacle musical sur la vie de Lisa et Nina Simone ; "Hors-Jeu" qui mêle amitié et football, avec la participation de Michel Lecomte ; "Desperado", pour rire aux larmes avec des cowboys pas très fringants ; "Une Cérémonie", pour boire et chanter en réinventant le monde ; "Pink Boys and Old Ladies" avec les acteurs de la série belge "Des gens bien" et "Pueblo", une fable politique signée David Murgia sur les " invisibles " de notre société.

Bon été sur La Trois !