Les documentaires de la RTBF aux couleurs de CAP48 !

En 2019, le film d’Eric Toledano et Olivier Nakache Hors Normes attire plus de 2 millions de spectatrices et spectateurs dans les salles obscures, reçoit huit nominations aux César 2020 et obtient le César des Lycéens. Ce film qui aborde frontalement la mauvaise gestion française de l’autisme a remis au cœur du débat cette problématique qui touche une personne sur cent en France. Dans le documentaire Hors Normes, un autre regard, le réalisateur Thomas Raguet s’intéresse aux répercussions d’une fiction populaire sur la société en nous proposant une immersion aux côtés des parents, des éducatrices et éducateurs, des médecins mais aussi des fonctionnaires qui consacrent leur vie à l’amélioration des conditions de vie des personnes autistes.