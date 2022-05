Les dix titres en lice pour le Prix Audiolib 2022 sont connus

Le Prix Audiolib sera remis en octobre 2022. La sélection est soumise à l'écoute d'un Jury de blogueurs, passionnés de lecture audio.

Depuis 2013, le Prix Audiolib est décerné une fois par an, au mois d'octobre, au roman considéré comme le meilleur livre lu. Il est choisi parmi les titres parus entre mars 2021 et avril 2022. Dix livres audio ont été soumis au vote d'un Jury de blogueurs, qui choisira les cinq finalistes. Ils seront ensuite départagés par un vote en ligne du public.

C'est le roman de Joël Dicker : "La vérité sur l'affaire Harry Quebert", lu par Thibault de Montalembert, qui inaugura cette longue série de prix, en 2013.

Valérie Lévy-Soussan, la directrice des éditions, confirme qu'il ne faut pas être un grand lecteur, pour aimer écouter des livres audio :

"Le livre audio a amené à la littérature, un public qui aimait écouter des histoires et surtout des polars. Ce qui captive, ce sont des histoires avec des séquences narratives fortes. On constate que nous attirons une clientèle masculine supplémentaire, avec cette possibilité d'écouter un livre. Et quand on est dans la voiture pour un long trajet, ce sont les retours, c'est un bon moyen de passer le temps. Le polar représente un tiers de l'édition en Audiolib. Quant au pourcentage global, il est en progression, même si on n'est pas encore aux proportions allemandes ou américaines. Aux Etats Unis on sait que si on vent 100.000 exemplaires d'un livre papier, on en vendra 10.000 en version audio. On n'en est pas là."

Aujourd'hui le livre lu s'adresse aux adultes également, mais on a connu enfants, des albums accompagnés d'un disque 45 tours, puis d'un CD, avec la petite fée clochette, chez Walt Disney par exemple, qui indiquait le moment de tourner la page. Au 21ème siècle, le livre lu s'adresse à tout le monde. Aux malvoyants, comme à un public de tous âges :

"Il permet aussi de se diversifier. On connait des lecteurs d'un style de roman en particulier, qui vont aimer plutôt écouter un thriller. Ils vont faire un choix différent pour l'écoute. La multiplicité des audiolibs permet d'être exigeant dans ses choix. Même s'il est impossible de tout proposer en audio. Et puis il faut choisir la bonne voix, la bonne interprétation, et pas seulement le bon roman. Il y a des comédiens qui aiment cela.

Les 10 romans en lice pour le prix :

"Apaiser nos tempêtes" de Jean Hegland lu par Maia Baran

"Ce que nous confions au vent" de Laura Imai Messina lu par Clara Brajtman

"Enfant de salaud" de Sorj Chalandon lu par Féodor Atkine

"L'Ange de Munich" de Fabiano Massimi lu par Nicolas Matthys

"La Danse de l'eau" de Ta-Nehisi Coates lu par Alex Fondja7

"Le Parfum des cendres" de Marie Mangez lu par Sophie Frison

"Les gardiens du Phare" d'Emma Stonex lu par Christine Braconnier et Guillaume Orsat

"Les soeurs de Montmorts" de Jérôme Loubry lu par Slimane Yefsah

"Mise à feu de Clara Ysé" lu par l'autrice

"Un jour ce sera vide" de Hugo Lindenberg lu par Clément Hervieu-Léger