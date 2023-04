Les dix récits qui ont marqué la Foire du Livre 2023

"Dans la région isolée des Catlins, au cœur d’une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Milly. Sur ce dernier bastion de terre avant l’océan Austral et le pôle Sud, elles gèrent le camping Mutunga o te ao, le bout du monde en maori. Autumn et Milly forment un duo inséparable, jusqu’au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption… Hantées par le passé mais bercées par les vents et les légendes maories, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s’aimer".

Elle était l’un des grands noms de cette 52e édition à l’occasion de la sortie de son 6e roman, Les femmes du bout du monde. Mélissa Da Costa emmène ses lecteurs dans un voyage enivrant en Nouvelle-Zélande. Un chemin émouvant vers l’exotisme et la résilience. Un parfum de liberté.