"Les Dix commandements" : le péplum majestueux de Cecil B. DeMille à revoir dans Classic Ciné

Classic Ciné vous propose de découvrir le film de Cecil B. DeMille le mercredi 5 avril à 20h40 sur La Trois !

Passionné par l'histoire de Moïse, le cinéaste Cecil B. DeMille avait déjà tourné une première version des Dix Commandements en 1923. Mais il a voulu en tourner une deuxième plus de trente ans plus tard. Les moyens sont énormes, le tournage est monstrueux : sept mois, dix mille figurants, cent mille accessoires et un budget de 13 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque.

Entouré des plus grands spécialistes de l'Égypte antique et du monde oriental, le réalisateur est au four et au moulin. À tel point qu'il fera une crise cardiaque durant le tournage. Absent pendant seulement deux jours des plateaux, il revient contre l'avis médical. C'est également Cecil B. DeMille qui prête lui-même sa voix lui-même au narrateur du film.

Très gros succès critique et populaire, Les Dix commandements récolte sept nominations lors de la 29ème cérémonie des Oscars, en 1957. Toutefois, il n'a obtenu qu'une statuette, celle des meilleurs effets spéciaux.