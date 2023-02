Les distributeurs de produits locaux comme nouveau standard de consommation ?

La seconde volonté de ces producteurs est celle de rassembler pour attirer. Afin d’amener plus de diversité auprès des clients, ces machines sont remplies avec les produits de plusieurs producteurs. À Vaux-sur-Sûre, la production laitière de "l’élevage du sommet", est vendue devant la ferme. Dans les deux distributeurs installés, on propose un panier de base presque complet : pâtes, farine, fromage, viande, œufs, etc.

Découvrez le reportage de Tv Lux sur : un distributeur de produits locaux à Vaux-sur-Sûre

"On voulait des produits locaux, naturels, et surtout que les gens goûtent aux vraies valeurs du produit", comme le clame Laurent Branle lors du passage d’une équipe de Tv Lux à sa ferme. Cette offre variée permet aussi d’élargir la clientèle devant ces distributeurs locaux, comme ceux venus lors du reportage du Tv Lux : "Lorsque les autres magasins sont fermés, on est contents de pouvoir venir ici, ça dépanne bien et en plus c’est local".

Unir ces différents acteurs locaux au même endroit permet, comme dans la grande distribution, de satisfaire les besoins divers des consommateurs.