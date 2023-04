Les distributeurs de billets au cœur de prochaines auditions à la Chambre

La commission de l’Économie de la Chambre organisera des auditions concernant l’accès aux distributeurs de billets.

L’accord conclu fin mars entre le gouvernement fédéral et le secteur financier Febelfin a suscité de nombreuses critiques. Celui-ci prévoit des distributeurs automatiques de billets à installer dans 207 lieux supplémentaires à travers le pays d’ici fin 2025. "Concrètement, alors que le plan initial du secteur, prévoyait 2162 emplacements et 3774 distributeurs ATM en 2025, avec le protocole, ce sont 2369 emplacements et 4061 ATM jusqu’au moins fin 2027", avait expliqué le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, sans convaincre les associations Financité, Test Achats et Okra.

Leurs inquiétudes ont été relayées mercredi en commission, y compris au sein de la majorité. Nicolas Parent (Ecolo-Groen) a ainsi exprimé le souhait de "faire de cette commission le cœur du débat sur l’accès au cash". "Et c’est une remarque essentielle qu’a faite le ministre jeudi dernier, s’il est démontré que l’accord n’est pas satisfaisant pour les consommateurs, l’Autorité pourra contraindre Batopin (le projet de maillage de "points cash" neutres, porté par les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC.) à réviser son projet."