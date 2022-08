Les distributeurs automatiques de billets du réseau Jofico seront temporairement indisponibles du samedi soir 6 août 23h00 au dimanche matin 7 août 06h00 au plus tard, en raison d’un entretien technique, a-t-on appris dans un communiqué.

Jofico est une entreprise commune créée par Crelan et AXA Bank Belgium, Argenta, bpost et vdk bank dans le but de gérer ensemble leurs distributeurs automatiques.