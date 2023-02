Les disputes, des occasions pour redéfinir notre manière de vivre ?

"Il est possible de considérer les disputes comme des moments où les interactions nous imposent de redéfinir notre manière de vivre". C’est ce qu’écrit le philosophe Maxime Rovere dans Se vouloir du bien et se faire du mal. Philosophie de la dispute" aux éditions Flammarion. Pourquoi nous disputons-nous avec celles et ceux que nous aimons ? Comment éliminer les tensions ? Pourquoi faut-il arrêter de chercher un responsable ? Comment pardonner ? Voilà quelques-unes des questions abordées dans Et dieu dans tout ça ?