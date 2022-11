"Les disparus sont une armée douce, fidèle, qui nous assure de recevoir un rayon de soleil", disait Christian Bobin

"Être écouté, c'est être remis au monde, c'est exister,

c'est comme si on vous redonnait toutes les chances d'une vie neuve."



"Les parents, mon Dieu, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, quels qu'ils soient, même les plus durs, même les plus fragiles. Tous les parents d'ailleurs sont fragiles. Quand ils donnent un prénom, quand ils rêvent un prénom autour de l'enfant à venir, je pense que c'est leurs rêves qui se déposent dans ce prénom. Ils sont en train de construire un nid minuscule de langage. Les prénoms sont faits avec des brindilles, des morceaux de laine et des morceaux de songes, exactement comme sont faits les nids des oiseaux dans les arbres, que le vent parfois tourmente. Le prénom est approximatif parce que la connaissance entière de nous-mêmes nous ne l'aurons jamais. Elle ne se dépose entièrement dans rien, pas non plus dans les identités que nous donnent ceux qui nous ont engendrés."



"Ma solitude, avec le temps, est devenue tranquille, presque heureuse,... précieuse.

C'est la solitude qui fait voir. C'est la solitude qui donne à voir."



"Ce qui me touche dans une lézarde, c'est ce qui me touche dans toute singularité. Dans ce qui ne peut pas être imité, dans ce que le temps et les douleurs ont fabriqué, ont entaillé. Ça me touche infiniment parce que je crois que c'est la marque même de l'existence que d'être ainsi blessé, que c'est comme le sceau de l'existence sur nous, aussi bien sur le ciment d'un trottoir. C'est superbe, ces choses qui sont comme joliment perdues."



"Les blessures nous constituent comme tout ce qui nous défait,

sinon nous restons clos, bouclés, sinistrement parfaits, sinistrement fermés sur nous-mêmes.

Heureusement que les épreuves sont inévitables.

Elles ne sont pas souhaitables, elles ne sont pas à rechercher.

Il s'agit juste de respirer, et pour respirer, il faut qu'il y ait du jour qui passe,

qu'il y ait un peu d'air qui passe.

Et pour ça, les blessures, les ratages, les échecs, c'est merveilleux."