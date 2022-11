"Les disparus de la Forêt-Noire" : un thriller glaçant en quatre épisodes

Tournée pendant l'hiver dernier à Strasbourg, Colmar, Obernai, Haguenau, Erstein, et en Forêt-Noire, cette mini-série retransmet à merveille l'ambiance inquiétante du massif montagneux allemand et sa région. On grelotte presque aux côtés des comédiens et comédiennes qui ont, eux, bel et bien enduré des conditions de tournage "difficiles, souvent avec les pieds dans la neige".

Un casting composé notamment de visages bien connus du petit écran : Hélène de Fougerolles (Balthazar), Grégory Fitoussi (Engrenages, Mr Selfridge), Tchéky Karyo (Kaamelott), Thierry Godard (Engrenages) et l'actrice belge Astrid Whettnall (Au nom du fils, La route d'Istanbul).

Saluée par la critique, la série a été couronnée en octobre dernier du Grand Prix de la série dramatique lors du Festival Polar de Cognac.

Les disparus de la Forêt-Noire, une coproduction RTBF à découvrir les dimanches 27 novembre et 4 décembre à 20h50 sur La Une, et en replay sur Auvio pendant 7 jours.