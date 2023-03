"Les disparus de Blackmore", le nouveau polar d’Henri Loevenbruck "qui flirte avec le fantastique"

Henri Loevenbruck était l’invité du 8/9 pour son nouveau roman Les disparus de Blackmore, un voyage dans l’étrange sur une île anglo-normande.

Nouvel univers, nouvelle atmosphère. Après nous avoir plongés en plein cœur de la révolution française dans ses trois romans précédents, Henri Loevenbruck avait besoin de changer d’air : il nous emmène cette fois-ci dans la Manche, sur la toute petite île anglo-normande de Blackmore, près de Jersey et Guernesey.

Pour créer Blackmore, il s’est inspiré de l’île d’Aurigny (Alderney en anglais), dont il a préféré modifier le nom "par respect pour les habitants", dit-il : "j’ai fait de leur île une île un peu plus effrayante qu’elle ne l’est en réalité", explique Henri Loevenbruck, qui ajoute avoir voulu rendre hommage au guitariste de Deep Purple, Ritchie Blackmore.

C’est des îles délicieuses parce que quand on y va, on voyage à la fois dans l’espace et dans le temps. C’est un mélange de la culture britannique et de la culture française.

En 1925, suite à des meurtres et des disparitions, la police fait appel à la criminologue française Lorraine Chapelle. Pour enquêter elle est accompagnée de l’anglais Edward Pierce, le détective de l’étrange. Car il se peut que le paranormal s’invite dans cette affaire. Tout est une question d’interprétation du lecteur, comme l’a voulu l’auteur :

"J’avais envie que le lecteur puisse avoir à la fois le choix entre deux interprétations : l’interprétation très cartésienne, très rationnelle de Lorraine Chapelle la Française héritière de Descartes, et l’interprétation un peu plus ouverte au fantastique et à l’ésotérisme de l’Anglais Edward Pierce", raconte-t-il.

Un polar "qui flirte avec le fantastique", avec des statues énigmatiques et des cultes obscurs, mais aussi beaucoup d’humour.