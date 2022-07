Les discussions autour de la réforme des pensions reprendront samedi

Le gouvernement reprendra samedi ses travaux sur la réforme des pensions, a indiqué jeudi la ministre Karine Lalieux en réponse à des interpellations à la Chambre. La socialiste francophone n'a pas nié que les discussions étaient difficiles mais à ses yeux, il ne peut en être autrement quand sept partis tentent de trouver un accord sur un tel sujet.

Les ministres fédéraux se sont quittés mardi soir sans accord après une réunion marquée par de vives tensions, particulièrement entre le Premier ministre Alexander De Croo et le PS. "Le dialogue n'est pas rompu", a assuré Karine Lalieux. Devant les députés, elle a toutefois répété qu'à ses yeux, il n'était pas question de toucher aux droits acquis dans ce débat. "Si cela me vaut d'être la nouvelle madame Non, je porterai ce titre avec fierté", a-t-elle ajouté.