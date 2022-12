Les discours haineux en forte hausse sur Twitter depuis son rachat par Elon Musk

Ces propos injurieux et menaçants posent la question pour les utilisateurs d’un éventuel départ du réseau social à l’oiseau bleu.

On sait depuis longtemps que les plateformes et leurs algorithmes favorisent les contenus clivants, les informations fausses, les discours de haine.

Il y a, dans leur fonctionnement actuel, quelque chose qui fondamentalement est, potentiellement, dangereux pour la cohésion sociale et pour la démocratie. Raison pour laquelle, les plateformes (Meta – avec Facebook et Instagram, google – YouTube, Twitter jusque-là) au fil des années et des problèmes qui sont apparus ont accepté de mettre en œuvre une part de régulation.

Ici, Elon Musk revient en arrière sur la régulation. Sans tout à fait l’admettre, mais dans les décisions opérationnelles qui sont prises traduisant cet engagement. Un véritable coup de canif dans l’idée que la régulation permet de contrer les effets néfastes des plateformes sur la démocratie. Ce qui pose la question, à terme, de la nature de Twitter, en tant que plate-forme… et du statut qu’elle accorde à la démocratie. En démocratie, la liberté d’expression connaît des limites. Par exemple, l’incitation à la discrimination, à la haine, à la violence. Par exemple, La diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale. Par exemple, le négationnisme. Ce sont des limites à la liberté d’expression acceptées par la société pour sauvegarder la démocratie.

Aujourd’hui, on peut se demander : quelle est la nature d’un espace public où ces limites à la liberté d’expression n’existent pas ?

Ce sont des questions qu’on peut se poser, aujourd’hui, se poser aussi au niveau individuel, en tant qu’utilisateur, notamment parce que chaque utilisateur donne de la valeur à Twitter.