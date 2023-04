Les dirigeants européens retrouvent le chemin de Pékin. Mais avec quelles intentions ?

L’incontournable volet " guerre en Ukraine "

Quelques jours après le déplacement de Xi Jinping à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine qui a été considéré comme un soutien du dirigeant chinois, les Européens ont aussi en tête de convaincre Pékin de ne pas fournir d’armes à la Russie.

"L’idée est sans aucun doute de faire comprendre à Xi Jinping qu’un soutien plus actif à la Russie serait une erreur fondamentale" estime la directrice du Centre Asie de l’IFRI. Mais le professeur de l’UC Louvain Tanguy Struye ne voit pas comment la Chine pourrait aujourd’hui jouer un rôle positif dans la guerre en Ukraine : "La Chine est vraiment dans une logique où, si elle abandonne la Russie, elle va perdre énormément sur la scène internationale et cela va renforcer implicitement l’ordre mondial défendu par les démocraties".

Quant à savoir quelle est aujourd’hui la position de Pékin par rapport à l’Europe ? "La façon dont Pékin se situe par rapport à l’Union européenne", explique Tanguy Struye, "c’est toujours la volonté de donner une image positive en vers l’Europe, de dire que la Chine n’est pas une menace, que la Chine est un acteur constructif, que le problème c’est l’OTAN et les Etats-Unis. Depuis plusieurs années, Pékin essaie de séparer l’UE des Etats-Unis, et d’affaiblir l’OTAN".

La volonté chinoise de remettre en question l’ordre mondial

Les Chinois ont proposé ces derniers mois toute une série d’initiatives diplomatiques : "Il y a eu ces documents très intéressants que sont le Global Security Initiative, le Global Civilisation Initiative et le Global Development Initiative", analyse le professeur de l’UCLouvain.

"Quand on les lit de manière très générale, c’est comme si la Chine était un acteur très positif sur la scène internationale, qui est là pour coopérer, pour collaborer, cela donne l’image d’un pays extrêmement constructif. C’est vraiment ce qui apparaît si vous les lisez en première lecture. Mais quand vous étudiez la Chine depuis plusieurs années et que vous lisez entre les lignes, il s’agit en réalité tout simplement d’affaiblir l’ordre mondial qui existe et qui est dominé par l’Occident et on joue sur l’importance des civilisations, des souverainetés, des sphères d’influence".

Car la Chine, à l’instar de la Russie, souhaite une profonde remise en question de l’ordre mondial, et l’on sait à Pékin que cela ne pourra se faire sans l’appui de Moscou. Ce qui, selon Tanguy Struye, place Xi Jinping dans une situation relativement inconfortable vis-à-vis de Poutine : "La Chine, elle, veut évidemment maintenir des bonnes relations avec l’Europe dans cette logique de séparer l’Europe de l’OTAN, mais parallèlement, elle ne peut pas abandonner la Russie qui lui sert énormément à deux niveaux. D’abord, la Russie défend aussi, comme la Chine, un modèle de régime autoritaire et puis les deux pays partagent l’idée que l’ordre mondial doit changer, et donc que la Chine et la Russie, dans une logique civilisationnelle, doivent être prises plus au sérieux".

Poutine et Xi Jinping ont en réalité tous les deux besoin l’un de l’autre : "Ce qui est très intéressant et fortement négligé en Europe" poursuit Tanguy Struye, "c’est que les Chinois sont, d’une certaine façon, très heureux que ce soit les Russes qui sont aujourd’hui traités de parias, que les Russes soient aussi agressifs sur la scène internationale alors qu’en réalité, les Russes servent les intérêts chinois. On est dans une situation où les Russes défendent les intérêts chinois sur la scène mondiale mais la Chine peut se permettre de jouer un rôle en retrait et donc son image reste positive parce que le sale boulot est fait par les Russes. On l’avait déjà vu lors de la guerre en Syrie, on le voit en Ukraine. L’invasion russe mobilise notre attention et nos forces et cela nous empêche de nous concentrer sur ce qui se passe en Asie du sud-est".

Les Européens ont évolué dans leur relation avec la Chine

Au fil des années, mais aussi et surtout des événements et des crises telles que la pandémie et l’invasion russe en Ukraine, les Européens ont modifié leur approche de la Chine : "Les Européens se dotent progressivement d’outils pour mieux défendre leurs intérêts face à la Chine" explique le chercheur de la Fondation pour la Recherche Stratégique Antoine Bondaz, "un mécanisme de surveillance des investissements hier, un instrument anti-coercition aujourd’hui, une stratégie de sécurité économique demain. Surtout, je dirais que les mentalités ont changé. Les Européens n’attendent plus que la Chine change dans l’espoir d’une réciprocité vers le haut, mais comprennent que c’est à eux de changer et d’imposer une réciprocité vers le bas ".

"Les récentes crises ont généré une prise de conscience en Europe et aux Etats-Unis que l’on dépendait trop de la Chine, en particulier dans tous les secteurs stratégiques", ajoute Tanguy Struye. "Il y a bien sûr eu l’épisode des masques et des médicaments mais il y a aussi les minerais. Il y a donc une volonté non pas de découpler les économies chinoises et européennes mais de diminuer le risque, autrement dit de continuer à collaborer et à faire du commerce, mais quand cela concerne les secteurs " high-tech ", comme les semi-conducteurs ou encore l’intelligence artificielle, on va commencer à devenir beaucoup plus prudents, pour éviter que s’il devait y avoir une nouvelle crise, par exemple à propos de Taïwan d’ici quelques années, mais il pourrait y avoir d’autres crises mondiales, on soit moins dépendants de la Chine par rapport à tous ces secteurs stratégiques, et donc moins vulnérables".

Ce qui serait déjà un incontestable pas en avant.