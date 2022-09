Les dirigeants de la FGTB ont peur de l’insurrection en Wallonie...

Amid Faljaoui nous parle des dernières déclarations des dirigeants de la FGTB qui ont peur de l’insurrection en Wallonie. Jean-François Tamellini, secrétaire régional de la FGTB wallonne, a mis en garde les politiques de Wallonie et du fédéral face aux mouvements sociaux qui envisagent des actions fortes contre les autorités face à la fracture énergétique. "Si l'on ne met pas de solutions rapidement en place pour diminuer drastiquement le niveau de la facture énergétique, nous craignons que la situation sociale devienne intenable." - ''On sent une tension au niveau de la base d’une intensité que je n’ai jamais connue – et cela fait 25 ans que je suis à la FGTB. Il y a un appel auprès des syndicats pour durcir les actions."