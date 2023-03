Les directs dans les journaux télévisés : toujours utiles ?

En principe, tout alors se déroule comme sur du papier à musique. Mais pas toujours, car des soucis peuvent se produire en cours de route : "oui, ça marche bien la 4G", concède Fabien Callewaert, "il arrive qu’on fasse les essais, tout est bon et puis, la foule arrive, et on perd la connexion, avec des soucis de transmission. On tente alors de trouver où se situe exactement le problème et on essaie de le régler !"

Et quand ça ne veut pas… C’est le fameux moment de flottement : "Ce qui est difficile quand on est présentatrice, reprend Véronique Barbier "et qu’un direct s’interrompt tout d’un coup, on ne sait pas toujours quelle est la raison et donc, on ne peut pas toujours dire "on va retrouver notre journaliste un peu plus tard dans le JT"! C’est un peu perturbant, et il faut alors enchaîner le plus rapidement possible et dès qu’un autre reportage est diffusé, on fait le point avec la régie".