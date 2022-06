Les dinosaures de Jurassic World sont au cinéma mais leurs squelettes sont en Belgique et ils se font scanner

Revenons au début de cet article, dans le labo du Musée des Sciences naturelles où des techniciens balayent le crâne d’un dinosaure sous tous ses angles, le logiciel se chargeant de reconstituer et d’assembler les différents morceaux pour former une copie digitale de chaque animal. Pascal Godefroit explique l’intérêt de scanner les iguanodons : "cela fait longtemps qu’on n’avait plus démonté les squelettes. Par exemple, le petit montenisaurus, on ne l’avait plus examiné de près depuis cinquante ans. Or, les techniques ont fortement évolué depuis lors. En le démontant et en le scannant, on a d’ailleurs eu des surprises, on a découvert des détails étonnants qui n’avaient jamais été relevés jusqu’ici, comme la disposition de certains os. Bon, ce ne sont pas des éléments majeurs et cela reste invisible pour le grand public mais pour les paléontologues, ce sont des progrès inattendus."

On va donc soumettre l’ensemble des 25 iguanodons au scanner. "Nous allons faire une étude profonde de l’ensemble des squelettes pour apporter de nouveaux indices sur leur anatomie mais aussi sur leur place dans le grand groupe des dinosaures. De plus, le scan nous permettra d’imprimer des copies de certains éléments en 3D, ce qui permettra de remplacer des os devenus trop fragiles sur les spécimens exposés dans nos vitrines."