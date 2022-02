Les difficultés de Lukaku à Chelsea vues par Nordin Jbari : "L’arrivée de Lukaku a été mal gérée par Tuchel"

La récente contre-performance de Romelu Lukaku face à Crystal Palace – 7 touches de balle en 90 minutes, un record négatif en Premier League – a vivement relancé le débat sur les prestations du Diable rouge sous le maillot de Chelsea. Dix buts en 28 matches toutes compétitions confondues : on en attend évidemment plus d’un attaquant transféré pour près de 115 millions d’euros. Surtout qu’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets en Premier League en 2022.

Des difficultés dont nous avons discuté avec notre consultant Nordin Jbari. "Quand on arrive à Chelsea, dans une équipe qui vient de gagner la Champions League, et que ça va moins bien, on dit déjà que c’est de votre faute. C’est toujours comme ça, surtout si vous êtes un grand joueur", constate-t-il d’emblée avant de revenir sur cette statistique des ballons touchés.

"Chelsea joue avec un pressing assez haut et Lukaku a besoin d’un peu plus d’espace. Il bouge moins, essaie de rester un peu plus dans l’axe pour attendre des centres. Ça peut expliquer qu’il touche moins de ballons. Avec l’Inter, l’équipe jouait un peu plus bas, il pouvait partir sur le côté par exemple. Ici avec un Chelsea qui joue haut et presse, il ne peut pas faire ça."