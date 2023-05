Les diamants sont-ils toujours éternels à Anvers ?

Diamonds are forever à Anvers ? Bonne question. Jadis, sa taille et son négoce se résumait à un seul nom : Anvers et sa communauté juive. La Première Guerre mondiale a interrompu 4 années durant le commerce et la Seconde Guerre a décimé la communauté juive d’Anvers. La ville s’est relevée et son marché du diamant aussi, vaille que vaille, dès 1945 pour connaître un véritable âge d’or dans les années 70. Et puis, petit à petit, la taille du diamant s’est déplacée vers le Gujarat, dans le Nord-Ouest de l’Inde.