Les diamants russes dans le collimateur des pays du G7 réunis au Japon

L’Union européenne estime "qu’il faut limiter les exportations de diamants russes". Mais les dirigeants européens savent qu’il est peu probable que le G7 parvienne à un accord final au Japon. Seuls les États-Unis ont mis en place un embargo sur l’importation des diamants russes bruts.

En 2021, la Russie a exporté pour plus de 4 milliards d’euros de diamants, selon l’Observatoire de la complexité économique, du Massachusetts Institute of Technology (MIT). La Belgique, l’Inde et les Émirats arabes unis figurent parmi les principaux importateurs.