Les Diablotins valident leur ticket pour l'Euro 2023

Les Diablotins ont arraché un partage ce mardi au Danemark (1-1), ce qui leur permet de valider leur ticket pour le prochain Euro, qui se déroulera du 9 juin au 2 juillet 2023 en Géorgie et en Roumanie.

Les hommes de Jacky Mathijssen savaient que ce déplacement, face au deuxième du groupe I, allait être compliqué. Les Danois ont ouvert la marque à la 37e minute, via un but de Gustav Isaksen.

Les Diablotins sont revenus dans le match, grâce à un beau but de Lois Openda. L'attaquant du Vitesse Arnhem, a marqué son 13e but avec les U21, devenant le meilleur buteur de l'histoire des U21 belges. Il dévance Kevin Vandenbergh (actif entre 2003 et 2005), qui s'était arrêté à 12 réalisations.

Il reste un match de qualification à jouer pour la Belgique, le 5 juin contre l'Ecosse. Les Diablotins comptent 19 points sur 21 (14 buts marqués) et sont donc certains de terminer premier de leur groupe.

La Belgique se qualifie son quatrième Euro U21, après 2002, 2007 et 2019. L'Euro 2023 est aussi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.