Les Diablotins s’inclinent 1-2 face aux Pays-Bas, en amical

L’équipe nationale U21 s’est inclinée 1-2 face aux Pays-Bas en match amical vendredi à Louvain.

Les Néerlandais ont creusé l’écart grâce à un doublé de Brian Brobbey (15e, 44e) . Les Diablotins ont réduit leur retard grâce à Olivier Deman (73e, 1-2). Lundi à 21 heures, l’équipe de Jacky Mathijssen affrontera la France à Valenciennes.

Seul joueur de l’Ajax Amsterdam sélectionné par Erwin van de Looi, Brobbey a tiré calmement au but après avoir placé un démarrage et déstabilisé Ewoud Pletinckx et Louis Patris (15e, 0-1).

Appelé en équipe A par Louis van Gaal suite aux nombreux forfaits, Brobbey s’est trouvé à la conclusion d’une belle attaque avec un assist du défenseur de Leverkusen Mitchell Bakker (44e, 0-2). Quant aux Diablotins, ils se sont particulièrement montrés dangereux par Largie Ramazani.