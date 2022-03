Les Diablotins qualifiés pour l'Euro 2023... mais qui sont les joueurs du noyau belge ?

Ignace Van der Brempt, 19 ans, RB Salzbourg

Tout comme Hugo Siquet, son concurrent au poste d’arrière droit, Van der Brempt a quitté la Belgique à la mi-saison pour franchir un cap. C’est l’usine à talents du RB Salzbourg qui a jeté son dévolu sur l’ex-brugeois. Haaland, Mané ou encore Upamecano… ils sont nombreux à avoir transité par le club autrichien. L’avenir des Diablotins (et des Diables) s’annonce radieux si Van der Brempt marche sur leurs traces.

Aster Vranckx, 19 ans, Wolfsburg

Avec Amadou Onana, il est le joueur de la sélection dont la valeur marchande est la plus élevée selon le site spécialisé Transfermarkt : 10 millions d’euros. Un prix en constante évolution depuis son départ de Malines, où il a effectué ses débuts professionnels, vers Wolfsburg qui n’avait pas hésité à délier les cordons de la bourse. Le club compte trois autres Belges (Bornauw, Casteels et Lukebakio) dans ses rangs qui permettent au jeune milieu de s’adapter. Vranckx a pris part à 18 matchs de championnat et 4 de Ligue des Champions.

Yorbe Vertessen, 21 ans, PSV Eindhoven

Vertessen est le joueur de cette sélection qui a quitté la Belgique le plus tôt : il a fait ses valises pour Eindhoven en 2009, à l’âge de 8 ans. Il n’a pas pour autant perdu de vue la Belgique puisqu’il a connu toutes les sélections nationales d’âge depuis les U15. Joker de luxe en club comme en sélection, l’attaquant a le sens du but. Il en est à 11 buts marqués cette saison.

Michel-Ange Balikwisha, 20 ans, Antwerp

Son transfert du Standard à l’Antwerp avait fait couler beaucoup d’encre. Balikwisha porte quelque peu ce poids sur ces épaules et a du mal à exprimer toute l’étendue de son talent, d’autant plus qu’il était blessé en début de saison. Mais l’ailier virevoltant sait ce qu’il vaut et veut montrer qui il est. Il fait partie de la génération 2001 (De Ketelaere, Onana, Raskin, Verschaeren,...) et l’affirmait sur le Gril d’Erik Libois : "On va faire de grandes choses dans le futur."