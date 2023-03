Les Diablotins partagent face à la Tchéquie en préparation pour l’Euro

La Belgique a entamé sa préparation à l’Euro de football des joueurs de moins de 21 ans par un nul vierge contre la République tchèque, vendredi, à Pinatar, en Espagne.

Un an après avoir validé leur qualification et six mois après leur dernière rencontre, un amical en France (2-2), les espoirs de Jacky Mathijssen effectuent un stage en Espagne. Face à une équipe également qualifiée à l’Euro, le sélectionneur en profitait pour lancer dès le coup d’envoi deux nouveaux venus en U21, Arne Engels et Kyan Vaesen. La plus grosse occasion du match tombait peu après l’heure de jeu, lorsque Maarten Vandevoordt perdait le ballon dans son rectangle sur le pressing d’un attaquant tchèque avant de repousser la tentative de Vaclav Sejk (62e) A la 68e, les Tchèques se retrouvaient à dix après le rouge direct reçu par leur capitaine Filip Kaloc pour un tacle par-derrière sur Largie Ramazani, qui s’infiltrait dans l’axe. Les Belges ne profitaient pas de cette supériorité numérique et la partie s’achevait sur un partage. Les Diablotins joueront un match deuxième lundi face au Japon, toujours à Pinatar. Ils disputeront encore un amical en Israël, le 15 juin, avant l’Euro, où ils rencontreront les Pays-Bas, la Géorgie, pays hôte, et le Portugal.