Les Diablotins face à leur destin : battre le voisin néerlandais pour s'autoriser à rêver

Pour affronter cette sélection Oranje junior (doit-on dès lors les appeler les mandarines ?), les appels du pied de Jacky Mathijssen ont été partiellement entendus : certes, Domenico Tedesco a retenu Ameen Al-Dakhil, Aster Vranckx et Olivier Deman jusqu’au déplacement estonien, mais il a surtout congédié Loïs Openda. L’arrivée du buteur lensois en Géorgie gonfle non seulement le moral des troupes, mais a le don d’inquiéter l’adversaire du jour. Bien connu des services néerlandais vu son passage à Vitesse Arnhem, le meilleur buteur de l’histoire des U21 (13) offre de nouvelles perspectives au staff belge. Profondeur, sens du but, ses qualités seront mises en évidence par le renfort d’un autre Diable qui a repris le chemin des U21 : Charles De Ketelaere. Au sortir d’une saison manquée à Milan, CDK a prouvé lors du match amical que son talent ne s’était pas évaporé en Lombardie. Son sens aigu de la passe, sa protection de balle et son aura naturelle seront d’une urgente nécessité pour se sortir du piège batave. On craignait que le garçon snobe ce challenge chez les Espoirs. Que nenni. Il semble déterminé, conscient que les yeux du monde suivront ses prestations à la loupe.