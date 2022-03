Les Diablotins belges à 90 minutes d'une qualification pour l'Euro 2023

Après six matches, les troupes de Jacky Mathijssen comptent 18 points sur 18 et trônent en tête du groupe, avec 9 points d'avance sur le Danemark, qui compte deux matches de moins, alors qu'il ne leur reste que deux rencontres à disputer (au Danemark mardi et contre l'Écosse à domicile le 5 juin).

"Nous allons tout faire pour nous qualifier", avance le capitaine des U21 Amadou Onana, sur le site de l'Union belge. "Vous sentez au sein du groupe que nous avons tous très faim de nous qualifier pour l'Euro. Nous devons rester calmes et jouer comme nous l'avons fait lors de tous les autres matches de cette campagne, ce qui nous a bien réussi".

"Forcer la qualification maintenant en déplacement, contre une équipe de premier plan et un rival direct, le Danemark, est un défi unique pour notre équipe", déclare pour sa part le coach des Espoirs Jacky Mathiijssen.

Lors du match aller, en octobre dernier, la Belgique avait battu le Danemark 1-0 grâce à un but de Loïs Openda.