Les Diables rouges, "une génération en fin de cycle, comme l’ont connue avant nous l’Espagne et l’Allemagne"

L’enterrement et la fin de cycle concernant aussi le coach, Roberto Martinez, qui a annoncé la fin de son aventure avec les Diables après la rencontre. Un départ, déjà décidé avant le début de la compétition affirme-t-il. Un coach que ne souhaite pas clouer au pilori le commentateur attitré des Diables rouges sur la RTBF, Vincent Langendries. "Il y a probablement une usure logique du pouvoir de sa part. Cela fait 6 ans qu’il est sur le banc, il a coaché pendant 80 matchs avec un taux de défaite qui a augmenté ces dernières années."

Et un coach qui, malgré tout, a réussi ce qu’il devait réussir pour Thomas Bricmont. "Même si en 2018, ça se joue avec une tête de Vertonghen qui relance les Diables en 1/8 de finale contre le Japon, il atteint cette année-là la demi-finale et on ne pourra pas lui enlever ça." Autre argument pour défendre le coach : les nombreuses blessures et absences avec lesquelles il a dû composer lors des grands tournois. "Kompany et Vermaelen à l’Euro 2016, Witsel, De Bruyne et Hazard en 2021, Lukaku et Hazard lors de cette Coupe du Monde-ci", liste Frédéric Waseige.