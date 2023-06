Les Diables Rouges s’imposent sans briller en Estonie et remercient (encore) Lukaku

Les Diables Rouges ont renoué avec la victoire, mardi soir, en Estonie (0-3), trois jours après avoir été accrochés par l’Autriche (1-1). Pour son 3e match qualificatif pour l’Euro 2024, la Belgique n’a pas brillé, loin de là, mais a pu compter, une fois de plus, sur Romelu Lukaku pour se sortir du pétrin. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables a planté un doublé en fin de première période pour calmer les ardeurs de l’Estonie, et dans les dernières minutes de la partie, Johan Bakayoko a inscrit son premier but sous la vareuse nationale.

Le contraste avec Roberto Martinez est saisissant. Alors que le frileux espagnol nous avait habitués à son conservatisme, Tedesco n’a, lui, pas peur d’innover. Ce soir, il a tout simplement décidé de lancer trois jeunes joueurs dans le grand bain : Vranckx, Trésor et Bakayoko connaissent leur première titularisation chez les Diables. Par rapport à la rencontre face à l’Autriche (1-1), on note également la présence de Sels, qui profite du coup de gueule de Courtois, et le retour de Vertonghen en défense.

Loin d’être flamboyants dimanche, les Diables ont réussi à faire… pire à Tallinn. Inexistante, fantomatique, médiocre : les adjectifs sont nombreux pour qualifier la première demi-heure de la Belgique. Les passes n’arrivent pas chez Lukaku qui se procurent néanmoins une belle opportunité, sur une contre-attaque amorcée par Trésor.

Alors que rien ne va pour les Diables, bousculés par la 108e équipe mondiale, l’inévitable Lukaku va une nouvelle fois enfiler sa cape de super-héros pour sortir la Belgique du pétrin. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables profite du seul "bon" centre reçu jusque-là pour planter un but "zlatanesque" (0-1, 37'). C'est le jeune Vranckx, 20 ans, qui l’a servi.

Comme on dit souvent dans ce genre de match, il ne suffit que d’un but pour lancer la machine. Et en effet, trois petites minutes plus tard, Big Rom' remet le couvert, cette fois trouvé par Theate sur la gauche (0-2, 40').

Les Diables mènent donc 0-2 à la pause… Un résultat inespéré après une première période chaotique. Les Estoniens, eux, n’ont pas démérité mais ont dû s’incliner par deux fois devant Lukaku, monsieur 100% de la Belgique. Depuis le début de la campagne qualificative, il est le seul joueur belge à avoir trouvé le chemin des filets (6 buts en 3 matches).