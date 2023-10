Les Diables Rouges s’imposent en Autriche et valident leur ticket pour l’Euro 2024 malgré une prestation peu aboutie

La Belgique n’a pas brillé face à l’Autriche mais s’est montrée et efficace et s’est imposée 2-3 grâce à un doublé de Lukebakio et un but de Lukaku avant la réduction du score de Laimer et un penalty transformé par Sabitzer. Cette victoire en Autriche permet aux Diables de se qualifier pour l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne.

La Belgique peut valider sa qualification pour l’Euro 2024 en cas de victoire en Autriche, mais les Diables Rouges connaissent un début de match compliqué, mis sous pression par des Autrichiens poussés par un public très bruyant. L’Autriche se crée quelques possibilités sans toutefois inquiéter Sels.

La Belgique met pour la première fois le nez à la fenêtre et à la suite d’un petit solo sur le côté droit, Lukebakio enroule sa frappe dans le petit filet opposé et ouvre la marque contre le cours du jeu (13e).

L’Autriche n’abdique pas et réagit par une frappe de loin de Sarkaria arrêtée par Sels (19e) et un tir croisé de Wimmer repoussé par Sels avant d’intervenir une deuxième fois après une mauvaise relance de Mangala (21e).

La Belgique souffle avec une frappe de loin d’Onana touchée au-dessus du but par Schlager (27e). L’Autriche continue de pousser et la tête de Lienhart sur corner passe au-dessus (38e), avant que Baumgartner ne s’offre la plus belle occasion de la mi-temps. L’Autrichien se heurte à Sels avant que Castagne ne vienne le suppléer sur la ligne sur une deuxième frappe (42e).

Au retour des vestiaires, l’Autriche continue à asseoir sa domination avec une frappe de loin de Baumgartner qui passe à côté (50e).

La Belgique se réveille enfin et Lukebakio répond par une frappe lointaine (52e), avant que Lukaku ne touche la latte sur un petit lob (54e). S’ensuit un coup franc sur lequel Carrasco décale Lukebakio qui tente directement sa chance. Sa frappe du gauche au premier poteau est déviée et finit au fond des filets (55e).

L’Autriche est assommée et les Diables en profitent pour appuyer sur l’accélérateur via un Doku très remuant. L’ailier de Manchester City réalise un nouveau magnifique travail pour remonter le ballon et trouve Lukaku seul face au but. L’attaquant de la Roma croise du gauche et fait le break (58e).

Alors qu’on pensait le match plié, la rencontre bascule en moins de 10 minutes. Laimer réduit d’abord l’écart à la 72e d’une frappe à ras de sol qui touche le poteau mais entre tout de même dans le but de Sels. Quelques minutes plus tard, Onana est exclu pour une 2e jaune après une semelle. A la 83e, les Autrichiens bénéficient d’un penalty pour une faute de main de Theate. Sabitzer se charge de transformer l’envoi en prenant Sels à contre-pied.

La Belgique souffre dans les dix dernières minutes mais l’Autriche ne parvient pas à faire le geste juste. Les Autrichiens se créent tour de même une dernière grosse occasion à la 95e. Cham croise sa frappe mais se heurte à Vertonghen qui repousse la frappe dans le petit rectangle.

Au courage, les Belges s’accrochent et s’imposent en Autriche (2-3), ce qui leur permet de valider leur qualification pour l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Les Diables Rouges sont également assurés de terminer premier de leur groupe, avant de recevoir la Suède lundi.