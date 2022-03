Les Diables rouges, remontés à deux reprises, partagent en Irlande

Les Diables rouges, sans les cadres, ont partagé à Dublin face à l’Irlande. Les Belges ont mené à deux reprises mais ils ont été remontés à chaque fois, débordés par l’enthousiasme des Boys in green. Entre le réalisme des hommes de Martinez et le nombre d’occasions des Irlandais, ce 2-2 est logique.



Roberto Martinez fidèle à lui-même aligne la meilleure équipe disponible. Pas de surprise, donc dans un onze de base où Arthur Theate (1), Alexis Saelemaerkers (7) et Charles De Ketelaere (4) sont les plus inexpérimentés. Ce trio tire d’ailleurs la moyenne de sélection des titulaires (24,7 au coup d’envoi) vers le bas. Mais si les hommes changent, la philosophie reste.