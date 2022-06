Les Diables rouges redressent la tête et se font plaisir face à la Pologne

Eden Hazard est en jambe. Michy Batshuayi se rend disponible. Kevin De Bruyne sert de liant et crée les brèches. Ce trio-là fait mal aux Białe Orły. Batsman trouve le poteau. Au rebond, notre capitaine ouvre trop son pied et manque le coche (4e). Le trident offensif pique encore la défense adverse en contre mené par Eden. Le Madrilène s’appuie sur KDB avant de trouver l’attaquant de Besiktas d’une jolie talonnade. Cette fois, il place le ballon au fond. Mais il est signalé hors-jeu (5e). Dix minutes plus tard, après une nouvelle passe laser d’un maestro de City beaucoup plus concerné, Michy se heurte à Bartlomiej Dragowski (16e). Il ne manque que la finition.



Robert Lewandowski ne connaît pas ce problème. Une occasion suffit souvent à l’artilleur du Bayern. Et il le confirme. La défense belge laisse trop d’espace à Piotr Zielinski sur une touche. Il s’y engouffre. Le mal est fait. Quelques secondes plus tard, Lewy – sorti du marquage de Dendoncker et couvert par Carrasco – ajuste Simon Mignolet (28e, 0-1).