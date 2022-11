Les Diables Rouges opposés à l’Egypte au Koweït : les coulisses de ce choix

Vendredi, à 18H00 (16H heure belge), les Diables Rouges affronteront l’Egypte pour leur unique match amical avant le début de la Coupe du monde 2022.

Ce match se tiendra au Koweït, un état voisin du Qatar, organisateur du Mondial du 20 novembre au 18 décembre. Le pays était demandeur d’accueillir un match de prestige avant le grand tournoi international. Une société intermédiaire, MatchWorld, a proposé les Diables Rouges, deuxièmes au ranking FIFA. La Belgique a choisi l’Egypte afin d’affronter un pays du Nord de l’Afrique, un point commun avec le Maroc, deuxième équipe que les Diables rencontreront au Qatar. La Tunisie était une autre option explorée, mais elle disputait déjà une rencontre au Mondial dès le 22 novembre.

Le Koweït est ravi que l’adversaire des Belges soit l’Egypte. Pour la présence de Mohamed Salah, une vedette du foot international, et parce qu’il existe une très forte communauté égyptienne au Koweït (la deuxième étrangère du pays derrière l’indienne). Le pays hôte verse un montant de 500.000 euros à la Fédération belge et prend en charge les frais de séjour durant quatre jours sur place. Cette présence dans le Golfe persique dès le 15 novembre permet une acclimatation météo à notre sélection. MatchWorld a proposé de disputer la rencontre le 17, mais le sélectionneur Roberto Martinez a préféré attendre 24 heures de plus.

Il s’agissait de la date limite car la règle impose une présence sur le sol qatari minimum cinq jours avant l’entrée en lice d’une nation dans le tournoi. Comme les Diables débutent le 23 face au Canada, ils devaient être à Doha avant minuit le 18. Ce sera fait puisque l’avion des Belges décollera de Koweït City aux alentours de 23H00 vendredi, ce qui explique également l’heure inhabituelle de la rencontre face à l’Egypte.