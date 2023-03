Les Diables rouges ont présenté le 11 de base moyen le plus vieux d’Europe l’an dernier

Roberto Martinez parti, les Diables rouges vont peut-être changer de disque sous Domenico Tedesco.

Quand on calcule la moyenne d’âge des 24 joueurs sélectionnés pour son premier rassemblement, on redescend à une moyenne 26,04 ans.

Un chiffre plus rassurant et somme toute logique quand on sait que pour diverses raisons Simon Mignolet (35 ans), Axel Witsel (34 ans), Dries Mertens (34), Toby Alderweireld (34 ans) et Eden Hazard (32 ans) ne figurent pas dans la sélection.

Johan Bakayoko, Zeno Debast et Roméo Lavia (19 ans tous les trois) sont venus amener un coup de jeune dans un noyau où seul Jan Vertonghen (35 ans) dépasse allègrement les 30 ans.

Reste désormais à savoir si la jeunesse du noyau sera reflétée par le premier onze de base du nouveau sélectionneur.

Car si la Belgique a enregistré une moyenne d’âge élevée l’an dernier, c’est surtout parce que 48% du temps de jeu a été octroyé à des joueurs de plus de 30 ans. Seules 5 nations ont osé faire mieux (ou pire, c’est selon).

Si le taux d’emploi de joueurs de moins de 21 ans est resté correct (7,1%), c’est le manque de confiance envers les joueurs de 22 à 25 ans qui est criant. Seulement 10% de temps de jeu pour des joueurs de cette tranche d’âge là. Seuls le Pérou et la Géorgie font moins bien au niveau mondial…

A Tedesco et son staff d’inverser désormais la tendance.