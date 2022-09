Les Diables Rouges ont leur hymne pour la Coupe du monde et le choix de l'artiste est audacieux

Électropop et synthpop sont les maîtres-mots de Max Colombie (de son vrai nom), l’artiste belge qui composera l’hymne des Diables Rouges pour la Coupe du monde au Qatar. À 31 ans, le dandy de la pop belge a déjà plusieurs projets à son actif : l’EP Imagine Moutains (2011), l’EP Summer Skin (2012), l’EP Collection (2013) ainsi que les albums Entity, Infinity et The Shimmer sortis respectivement en 2014, 2017 et 2021.

"J’ai toujours cherché, dans la musique, l’équilibre parfait entre l’obscurité et la lumière, le chaud et le froid, le feu et la glace. Il me plaît de créer des chansons où l’on ne sait pas si elles sont joyeuses ou tristes mais qui se situent entre les deux. J’aime le sentiment de mélancolie, qui n’est pas de la tristesse, parce qu’il contient énormément de beauté.", a confié l’artiste au journal l’Echo.

C’est donc dans un mélange entre l’électropop et le RnB visant un équilibre parfait entre le feu et la glace que s’inscrit "The Shimmer", le dernier album d’Oscar and the Wolf dont est extrait le titre "James" liké 12k fois sur YouTube.